POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Auto.

Lippe (ots) - In der letzten Woche wurden im Bereich des Schwimmbads "Aqualip" und des Sportplatzes an der Georg-Weerth-Straße mehrere Fahrräder sowie ein E-Scooter gestohlen. Die Taten ereigneten sich am 04.08.2023 zwischen 15 und 20 Uhr, am 05.08.2023 zwischen 15:30 und 19:30 Uhr und am 06.08.2023 zwischen 14 Uhr und 19 Uhr. Es handelt sich bei dem Diebesgut vorwiegend um Mountainbikes des Herstellers "Cube". Wer ...

