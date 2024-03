Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche werfen Steine auf vorbeifahrendes Fahrzeug

Zeugensuche

Selfkant-Höngen (ots)

Eine Frau aus dem Selfkant war am 28. Februar (Mittwoch) gegen 13.15 Uhr mit ihrem Wagen auf der B 56 neu aus Richtung Tüddern kommend in Fahrtrichtung Heinsberg unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Abfahrt Süsterseel fielen ihr zwei größere Kinder beziehungsweise Jugendliche auf, die sich neben der Leitplanke befanden. Einer der Jungen warf eine Hand voll kleiner Steine in Richtung des vorbeifahrenden Fahrzeugs. Durch die Steine entstanden am Fahrzeug der 33-Jährigen Beschädigungen. Beide Jungen waren schlank und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß. Einer der Jungen hatte braune Haare und trug einen blauen Kapuzenpullover, sein Begleiter war dunkelblond und mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen? Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

