POL-HS: Werkzeuge aus Geräteschuppen entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Donnerstag (29. Februar) verschafften sich Einbrecher zwischen 10 Uhr und 22.30 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu einem an der Graf-von-Galen-Straße gelegenen Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie leer aus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr