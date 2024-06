Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wohnmobil gestohlen; Soltau: Fußgängerin übersehen; Buchholz (Aller): Hecke gerät in Brand; Schneverdingen: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Heidekreis (ots)

16.06. - 17.06. / Wohnmobil gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag, zwischen 21:30 Uhr und 7:30 Uhr, ein Wohnmobil aus Walsrode. Das Fahrzeug war in der Straße Beckersberg in einer Einfahrt eines Wohngrundstücks abgestellt. Es handelt sich um ein Wohnmobil der Markte Citroen Pössl. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

17.06. / Fußgängerin übersehen

Soltau: Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montag gegen 9:45 Uhr eine 81-jährige Fußgängerin verletzt. Die Frau wurde von einer 59-jährigen Mercedes-Fahrerin übersehen, die gerade dabei war ihr Fahrzeug rückwärts auf einem Parkplatz Am alten Stadtgraben einzuparken. Dabei stieß sie gegen die 81-Jährige, die dadurch stürzte. Die Frau musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

17.06. / Hecke gerät in Brand

Buchholz (Aller): Durch Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner geriet am Montag gegen 17:45 Uhr eine Hecke in Buchholz (Aller) in Brand. Neben der eigenen Hecke des 83-jährigen Verursachers, geriet auch noch die Poolabdeckung der Nachbarn vermutlich durch Funkenflug in Brand. Die Feuerwehren Marklendorf, Essel und Buchholz (Aller) waren im Einsatz.

17.06. / Alarmanlage verschreckt Einbrecher Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gegen 23.35 Uhr durch einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einem Kiosk in der Straße Am Vogelsang. Die Täter betraten das Gebäude, konnten vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage nur eine geringe Menge Diebesgut ergreifen.

