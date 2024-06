Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen/Soltau: Streitigkeiten und Körperverletzungen; Walsrode: Gleich zweimal eingebrochen; Bad Fallingbostel: Fahrzeugdiebstahl bei Verkehrskontrolle aufgefallen; Streit um Handy; pp.

Heidekreis (ots)

15./16.06.2024 / Streitigkeiten und Körperverletzungen

Soltau: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es beim Schützenfest in Wolterdingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 02:00 Uhr wurden ein 19- und ein 20-Jähriger beim Verlassen der Veranstaltung aus einer Personengruppe heraus von zwei Streitsuchenden angepöbelt, getreten, geschlagen und bedroht. Einer der jungen Männer schlug zurück, wodurch die noch unbekannten Angreifer ebenfalls verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Seiten wegen Körperverletzung.

Neuenkirchen: Auch in Brochdorf kam es am Wochenende, in der Nacht zu Sonntag, bei einer Feier zu Auseinandersetzungen. Ein 21-Jähriger wurde von mehreren Personen am Boden liegend getreten und dadurch verletzt. Ein 19-Jähriger wurde ebenfalls leicht verletzt, als er von zwei ihm bekannten jungen Männern (18J./19J.) geschlagen wurde. Grund für die Auseinandersetzungen seien in beiden Fällen vorangegangene Streitigkeiten. Auch in diesen Fällen leiteten die Polizeibeamten Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

12.06.2024-14.06.2024 / Gleich zweimal eingebrochen

Walsrode: Insgesamt zwei Mal wurde das Pfadfinderheim in Walsrode seit Mittwoch Ziel eines Einbrechers, welcher sich gewaltsam Zutritt zum Vereinsgebäude verschafft und aus diesem dann diverse Gegenstände und Lebensmittel entwendet hatte. Nach einem Hinweis durch spielende Kinder konnte am Samstagabend in einem Waldstück eine Person festgestellt werden, welche dort offensichtlich ein Lager eingerichtet hatte und dort lebte. Hierbei wurden diverse Gegenstände aufgefunden, welche offensichtlich aus dem Pfadfinderheim stammten. Die Taten wurden zugegeben.

16.06.2024 / Anzeige gegen Fahrer und Beifahrerin

Bad Fallingbostel: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet fiel den Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen auf, dass der Fahrer eines Pkw nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Die alkoholisierte Beifahrerin war zugleich Halterin des Pkw. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wird gegen die Fahrzeughalterin ermittelt, da sie die Fahrt offenbar zugelassen hat.

16.06.2024 / E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Bad Fallingbostel/Dorfmark : Am frühen Sonntagmorgen stellten Polizeibeamte während einer Verkehrskontrolle fest, dass ein Jugendlicher einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum bewegte, ohne dass für diesen eine Haftpflichtversicherung besteht. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde zunächst sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten.

15.06.2024 / Fahrzeugdiebstahl bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Bad Fallingbostel: Zunächst unbemerkt wurde am Samstag gegen 21:20 Uhr ein in Bad Fallingbostel in der Walsroder Straße abgestellter Pkw entwendet. Das Fahrzeug war unverschlossen und die Schlüssel befanden sich im Fahrzeug. Etwa eine Stunde später wurde der Pkw auf der A 27 in der Gemeinde Wurster Nordseeküste bei Cuxhaven zufällig und noch ohne Kenntnis des vorangegangenen Diebstahls durch Polizeibeamte festgestellt. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss (1,90 Promille) und leistete bei der angeordneten Blutentnahme Widerstand, so dass die Blutentnahme mit Zwang durchgeführt werden musste. Weiterhin erlitt der Fahrer möglicherweise einen epileptischen Anfall, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen den 42-jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien, der in Bad Fallingbostel auf seinen nächsten Auftrag wartete, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Bad Fallingbostel weist an dieser Stelle darauf hin, dass alle Fahrzeuge grundsätzlich verschlossen/gesichert abgestellt werden sollten. Weiterhin sollten Schlüssel und Zulassungsdokumente nicht im Pkw gelagert werden.

15.06.2024 / Streit um ein Handy

Bad Fallingbostel: Im Rahmen eines vermutlich schon länger andauernden Streites um die Besitzverhältnisse zu einem Mobiltelefon eskalierte in der Nacht zu Samstag der Streit zwischen zwei Bad Fallingbostelern so, dass diese sich wechselseitig schlugen. Einer der Streithähne habe sich sogar einer Eisenstange bedienen wollen, was jedoch durch seinen Kontrahenten verhindert werden konnte. Beide trugen leichte Verletzungen davon, aber die Besitzverhältnisse konnten die beiden scheinbar noch immer nicht klären.

