Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Böhme: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209

Heidekreis (ots)

14.06. / Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 Böhme: Am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 209 zwischen den Ortschaften Altenwahlingen und Groß Eilstorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen dort in einer leichten Kurve zwei Pkw seitlich versetzt frontal zusammen. Der 62-Jährige Fahrer eines Toyota wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 30-Jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 59-Jährige Fahrer eines entgegenkommenden Hyundai wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Bundesstraße 209 wurde für die Unfallaufnahme knapp 3,5 Stunden gesperrt.

