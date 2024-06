Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: In Schießstand eingebrochen; Bispingen

Munster: Mehrere Einbrüche - Werkzeuge entwendet; Soltau: 18-jährige Soltauerin bei Baumunfall schwer verletzt; etc.

Heidekreis (ots)

12.06. - 13.06. / In Schießstand eingebrochen Wietzendorf: Durch unbekannte wurde in der Nacht zu Donnerstag die hintere Tür eines Schießstandes in der Hauptstraße in Wietzendorf aufgebrochen. Der oder die Täter verschafften sich dadurch Zugang zu dem Objekt und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Eine Tür zur Waffenkammer hielt den Aufbruchversuchen stand und die Täter verließen mit einer geringen Menge Bargeld, sowie einigen Getränkekisten den Tatort.

12.06. - 13.06. / Mehrere Einbrüche - Werkzeuge entwendet Bispingen / Munster: Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in eine Werkstatt in Bispingen ein. Nachdem die Täter gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, entwendeten sie mehrere Werkzeuge und flüchteten vom Tatort. In Munster brachen Unbekannte in der gleichen Nacht in eine Lagerhalle in der Hans-Krüger-Straße ein und entwendeten aus dieser ebenfalls Werkzeuge. Auch hier konnten die Täter unerkannt entkommen. Zu drei weiteren Taten kam es im Bereich Kohlenbissen. Dort wurde in zwei Werkstätten eingebrochen und ein Verkaufsstand versucht aufzubrechen. Auch hier handelt es sich bei dem Diebesgut um Werkzeuge.

13.06. / 18-jährige Soltauerin bei Baumunfall schwer verletzt Soltau: Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 7:35 Uhr mit einem Baum. Die Fahranfängerin war morgens auf der Kreisstraße 13 kurz hinter Meßhausen in Richtung Soltau unterwegs, als sie alleinbeteiligt von der Straße abkam und an dem Straßenbaum zum Stehen kam. Die 18-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

13.06. / Polizei sucht Zeugen nach räuberischen Diebstahl Munster: Nachdem ein bislang unbekannter Täter drei Schachteln Zigaretten eingesteckt und damit den Kassenbereich des Aldi-Marktes in Munster passieren wollte, wurde er von einer der dortigen Mitarbeiterinnen auf den Diebstahl angesprochen. Der Mann schubste daraufhin die Frau zu Boden und flüchtete aus dem Geschäft. Anschließend flüchtete er mit einem Pkw. Die Polizei bittet Zeugen und Kunden, die zur o.g. Zeit in dem Markt waren und die Tat beobachtet haben, sowie Angaben zum Täter oder seinem Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter der Tel. 05192/9600 zu melden.

13.06. / Drogen nachgewiesen

Bad Fallingbostel: Gegen 14 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Walsroder, der mit einem VW in der Vogteistraße in Bad Fallingbostel unterwegs war. Die Beamten bemerkten schnell, dass der Mann offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel stand. Bei einem Urintest konnte schließlich THC, also Cannabis nachgewiesen werden. Dem 25-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Verfahren wurden gegen den 25-Jährigen eingeleitet.

13.06. / Mit 1,47 Promille auf dem Roller unterwegs Bad Fallingbostel: Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Soltauer Straße in Bad Fallingbostel einen Rollerfahrer. Der 41-jährige Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

14.06. / Mit mehr als 2 Promille unterwegs Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Freitagmorgen einen Autofahrer, der zuvor auf der Autobahn 7 in Richtung Hamburg unterwegs war. Die Beamten hielten den 45-jährigen Walsroder gegen 2:45 Uhr in Bad Fallingbostel an und bemerkten schnell, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem einen frischen Unfallschaden. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell