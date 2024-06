Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/A7: Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der BAB 7

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.06.2024

13.06.2024 / Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der BAB 7

Bispingen/A7: Am Donnerstag, gegen 09.30 Uhr kam es auf der BAB7, zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen, Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Ein Lkw wechselte vom rechten auf dem mittleren Fahrstreifen, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen befindlicher Pkw-Fahrer aus Hamburg führte eine Ausweichbewegung durch, geriet ins Schleudern, kollidierte mit Außen- und Mittelschutzplanke und prallte in den zu überholenden Lkw. Der 59jährige Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der ausscherende Lkw entfernte sich vom Unfallort. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Richtung Süden gesperrt.

