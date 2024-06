Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Altenboitzen: Heckenschere aus Scheune entwendet; Soltau: Pedelec am Tennisheim gestohlen; Dorfmark: Brand eines Pkw

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.06.2024 Nr. 1

10.06.2024 / Heckenschere aus Scheune entwendet

Altenboitzen: In der Nacht zu Dienstag hebelten Unbekannte das Vorhängeschloss einer Scheune auf, gelangten in die Werkstatt und entwendeten eine elektrische Heckenschere. Der Schaden wird auf rund 160 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/48640.

11.06 / Pedelec am Tennisheim gestohlen

Soltau: Am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00 und 15.30 Uhr entwendeten Unbekannte am Tennisheim in Friedrichseck ein Pedelec der Marke Husqvarna im Wert von rund 750 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

11.06 / Brand eines Pkw

Dorfmark: Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagmorgen, gegen 05.30 Uhr auf der Mühlenbruchstraße ein Pkw in Brand. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell