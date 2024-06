Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: In Lagerhalle eingebrochen; Bad Fallingbostel: Essen auf Herd führt zu starker Rauchentwicklung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.06.2024 Nr. 1

09.06.2024 / In Lagerhalle eingebrochen

Soltau: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in eine Lagerhalle im Bereich der Bahngleise an der Celler Straße ein. Entwendet wurde nichts. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

09.06 / Essen auf Herd führt zu starker Rauchentwicklung

Bad Fallingbostel: Am Sonntagabend, gegen 19.35 Uhr kam es in einer Wohnung an der Straße Am Hang zu einer starken Rauchentwicklung, ein Brand entstand nicht. Ursächlich war ein auf dem Herd vergessener Topf mit Lebensmitteln Der Bewohner wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell