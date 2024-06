Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Festnahmen nach Einbruch; Soltau: Räderwerk

Mehrere Verstöße festgestellt; Walsrode/A 7: Unfall

Heidekreis (ots)

06.06.2024 / Festnahmen nach Einbruch

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt vier Männer im Alter von 34 bis 39 Jahren vorläufig festnehmen. Drei von Ihnen brachen zuvor in ein Haus im Schneverdinger Ortsteil Insel ein und konnten noch im Fluchtfahrzeug mit Diebesgut sowie weiterem Beweismaterial gestellt werden. Die vierte Person wurde kurze Zeit später im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Den Männern, die allesamt aus Albanien stammen, wird der bandenmäßige Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Die vom Zentralen Kriminaldienst geführten Ermittlungen und Auswertungen dauern aktuell an.

05.06.2024 / Räderwerk: Mehrere Verstöße festgestellt

Soltau: Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizeiinspektion Heidekreis, gemeinsam mit weiteren Netzwerkpartnern, einen Kiosk in Soltau. Im Rahmen dieser Überprüfung wurden mehrere Verstöße festgestellt, u.a. registrierten die eingesetzten Behörden erhebliche Mängel im Rahmen der Kassenführung und leiteten zudem Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung sowie Urkundenfälschung ein. "Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen und organisiertes Verbrechen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

05.06.2024 / Unfall auf A 7

Walsrode/A 7: Am Mittwochmorgen kam ein 27-jähriger Fahrer, kurz vor dem Walsroder Dreieck in Fahrtrichtung Hannover, mit seinem Auto von der regennassen A 7 ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug gegen einen Sattelzug und landete schlussendlich im Böschungsbereich rechtsseitig der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

