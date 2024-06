Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fahrräder aus Schuppen entwendet; Schneverdingen: Einbrecher gestört; Bomlitz: Einbruch in Werkstatt; Bad Fallingbostel: Wahlplakat mit Hakenkreuzen beschmiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.06.2024 Nr. 1

02.06.2024 / Fahrräder aus Schuppen entwendet

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Samstag, 11.00 Uhr und Sonntag, 17.20 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam einen Schuppen an der Walsroder Straße und entwendeten vier Fahrräder und ein schwarzes Elektrospielzeugauto "Audi". Bei den Fahrrädern handelt es sich um zwei Kinderräder in den Farben Lila und Rosa sowie ein beiges Hollandrad und ein schwarzes Mountainbike. Der Schaden wird auf rund 175 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

02.06 / Einbrecher gestört

Schneverdingen: In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23.25 Uhr versuchten Unbekannte über die rückwärtige Terrassentür in ein Haus an der Brockmann-Meyerhof-Straße zu gelangen. Die Täter wurden bei der Tatausführung gestört und flüchteten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

31.05 / Einbruch in Werkstatt

Bomlitz: Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.15 Uhr und Freitagmorgen, 05.55 Uhr auf ein umfriedetes Gelände an der Bahnhofstraße, überkletterten und brachen Metalltüren auf und entwendeten aus einer Werkstatt unter anderem diverse Fertigteile und Rohre aus Kupfer und Bronze sowie eine 70 Kilogramm schwere Kupferwelle. Tathinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

02.06 / Wahlplakat mit Hakenkreuzen beschmiert

Bad Fallingbostel: Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende an der Kreuzung B209/L163 ein Wahlplakat der SPD zur Europawahl mit drei Hakenkreuzen und strichen das Wort "wählen" durch. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell