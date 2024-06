Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 22. KW 2024

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 22. KW 2024

Schneverdingen

Einbruchsversuch In den Tagesstunden des Freitags versuchen Unbekannte in ein Haus in der Weststraße einzubrechen indem sie erfolglos an der Haustür hebeln. Der Eigentümer stellt später Hebelmarken an der Haustür und Schäden am Verschlussmechanismus fest. Die Höhe des Schadens kann nicht beziffert werden.

Schneverdingen

Einbruch in Wohnhaus I In der Zeit zwischen Mittwochmittag bis Donnerstagabend dringen Unbekannte in ein Wohnhaus in Lünzen durch Aufhebeln eines Toilettenfensters ein und durchwühlen das gesamte Objekt. Zur Beute der Unbekannten kann bislang nichts gesagt werden. Die Höhe des angerichteten Schadens beträgt nach ersten Schätzungen 1.000,-EUR. Nach der Tat verlassen die Unbekannten das Haus über die Terassentür.

Schneverdingen

Einbruch in Wohnhaus II Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen dringen Unbekannte über ein Seitenfenster in ein Wohnhaus in den Reinsehlener Weg ein und durchwühlen auch hier die gesamte Immobilie. Zum Diebesgut und auch zur Höhe des Schadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden, da es bereits in der vorausgegangenen Woche zu einem Einbruch in eben dieses Wohnhaus während des Urlaubs der Eigentümer gekommen ist.

Soltau

Einbruch in Wohnhaus III In der Zeit vom 19.05.24 bis zum 31.05.24 dringen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "An der Weide" in Soltau ein. Durch Aufbrechen der Kellertür gelangen sie in das Haus und durchsuchen sämtliche Räumlichkeiten. Zum erlangten Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Schaden beziffert sich vorläufig auf 3000,-EUR.

Walsrode

Alkohol am Steuer Am 02.06.2024, um 01:40 Uhr, kontrolliert die Polizei eine 45-jährige Fahrzeugführerin im Stadtgebiet, die bei Rot über eine Ampel gefahren ist. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellt sich heraus, dass sie deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,91 Promille. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und der Führerschein wird beschlagnahmt.

Schwarmstedt

Kabeldiebstahl Zwischen dem 25.05.2024, um 16:00 Uhr, und 27.05.2024, 07:00 Uhr, begeben sich Unbekannte auf den Baustellenbereich der KGS Schwarmstedt und entwenden jeweils ein 75 Meter und ein 50 Meter langes Stromkabel von der Baustelle.

Autobahn 7

Betrunkener Lkw-Fahrer Am 01.06.24 wird der Polizei gegen 01:00 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der A7 in Richtung Hamburg gemeldet, der seine Spur nicht halten kann. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der 33-jährige weißrussische Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,06 Promille. Sein Führerschein wird einbehalten und Blut abgenommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Fallingbostel

Keine ehrlichen Finder Am 01.06.24 gegen 13:00 Uhr verliert ein Mann aus Bad Fallingbostel seine Geldbörse beim Einkaufen in einem örtlichen Supermarkt. Die Geldbörse wird durch die Finder offensichtlich einbehalten, denn die Kreditkarte wird anschließend beim Shoppen eingesetzt. Es ist ein nicht unerheblicher Vermögensschaden entstanden.

Bad Fallingbostel

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf dem E-Scooter Am 02.06.24 gegen 02:30 Uhr fallen den Beamten zwei E-Scooter in Bad Fallingbostel auf, wovon einer ohne Kennzeichen geführt wird. Es stellt sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, dass beide Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. Die 18- und 19-jährigen Fahrer sowie die Halter der E-Scooter erwarten nun jeweils Straf- bzw. Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen.

Rastanlage Allertal BAB 7

Drogen im Gepäck Am 02.06.24 gegen 01:30 Uhr kontrollieren die Beamten einen Pkw mit Lüneburger Kennzeichen und stellen fest, dass der 22-jährige iranische Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und zusätzlich Betäubungsmittel im Pkw mit sich führt. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

