Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Geschädigte nach Unfallflucht gesucht; Bad Fallingbostel: Unter Einfluss und ohne Führerschein; Essel/A 7: Unfall auf Raststätte

Heidekreis (ots)

31.05.2024 / Geschädigte nach Unfallflucht gesucht

Schneverdingen: Bereits am 10.05.2024 (Freitag) kam es zwischen 00:00 Uhr und 00:20 Uhr in der Hamburger Straße in Heber zu einem Unfall, bei dem ein Transporter unter anderem mehrere Mülltonnen umgefahren hat. Die Verursacher, zwei junge Männer, konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Die Polizei in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) sucht nun Geschädigte, deren Mülltonnen durch diesen Unfall beschädigt wurden.

30.05.2024 / Unter Einfluss und ohne Führerschein

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagabend einen 36-jährigen Autofahrer aus Munster. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur leicht alkoholisiert war (0,34 Promille), sondern vermutlich auch unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte nämlich positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Zu allem Überfluss ist der Munsteraner nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

30.05.2024 / Unfall auf Raststätte

Essel/A 7: Am Donnerstagvormittag kam es auf der Raststätte Allertal West zu einem Verkehrsunfall, da eine 54-jährige Autofahrerin ein von rechts kommendes und bevorrechtigtes Fahrzeug übersah. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich insgesamt drei Personen leicht, darunter auch ein 1-jähriges Kind. Es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

