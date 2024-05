Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unbekannter klaut Pflanze; Hodenhagen: Rasenmäher aus Carport entwendet; Schwarmstedt: E-Scooter gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.05.2024 Nr. 1

27.05 / Unbekannter klaut Pflanze

Schneverdingen: Ein Unbekannter entwendete am Montag, gegen 17.00 Uhr aus dem Außenbereich eines Blumenladens an der Bahnhofstraße eine Pflanze (Dipladenia) im Wert von 20 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

16.05 / Rasenmäher aus Carport entwendet

Hodenhagen: Aus einem Carport eines Grundstücks an der Straße Kreuzkamp entwendeten Unbekannte bereits am Donnerstag, 16.05.24, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr einen Rasenmäher der Marke "Gartenland". Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

27.05 / E-Scooter gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte brachen am Montag, gegen 15.30 Uhr auf dem Schulgelände an der Straße "Am Beu" das Spiralschloss eines E-Scooters auf und entwendeten das Fahrzeug. Der Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

24.05 / Fahrradfahrer stürzt - Autofahrer gesucht

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Freitagabend, gegen 20.45 Uhr fuhr ein Pkw auf dem Tietlinger Lönsweg zu dicht an einem Fahrradfahrer vorbei. Der 43-Jährige stürzte und zog sich eine Fraktur am Arm zu. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Er sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

