Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Motorrad über Radweg die Flucht ergriffen

Bocholt (ots)

Vor der Polizei geflüchtet ist ein unbekannter Motorradfahrer am Sonntag in Bocholt. Polizeibeamte hatten gegen 17.30 Uhr bemerkt, dass der Mann mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug von der Straße Im Königsesch auf die Uhlandstraße abbog. Statt den Anhaltesignalen zu folgen, gab der Motorradfahrer jedoch Gas. Seine Flucht führte zum Teil mit hoher Geschwindigkeit über Radwege, der Unbekannte entkam. Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,85 Meter groß und schlank; er trug einen schwarzen Rucksack mit Nike-Aufschrift, einen hellen Helm und einen auffälligen lilafarbenen Pullover. Bei seinem Motorrad handelte es sich um eine Maschine vom Typ Super-Moto. Daran angebracht waren Spiegel unterhalb der Lenkstange mit kreisrunder Form. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell