POL-BOR: Bocholt - Autolack beschädigt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße; Tatzeit: 11.03.2024, 02.40 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Mobilfunkgeschäft in Ahaus eingebrochen. Um in die Räume an der Bahnhofstraße zu gelangen, haben die Täter die gläserne Eingangstür mit einem Gullideckel eingeschlagen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Geräte aus dem Ausstellungsbereich und flüchteten. Zeugenangaben zufolge waren die beiden ...

