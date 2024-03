Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher stehlen Handys

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 11.03.2024, 02.40 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Mobilfunkgeschäft in Ahaus eingebrochen. Um in die Räume an der Bahnhofstraße zu gelangen, haben die Täter die gläserne Eingangstür mit einem Gullideckel eingeschlagen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Geräte aus dem Ausstellungsbereich und flüchteten. Zeugenangaben zufolge waren die beiden Täter schwarz gekleidet, zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Sie entfernten sich zu Fuß über die Parallelstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell