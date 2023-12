POL-BI: Quartett schlägt Autoscheibe ein

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise zu drei bisher unbekannten Tätern, die am Mittwoch, 27.12.2023, einen Rucksack an der Herforder Straße Ecke Stresemannstraße an sich nahmen. Eine 72-jährige Bielefelderin begab sich am Mittwoch zum Polizeipräsidium und brachte einen Diebstahl zu Anzeige. Sie erläuterte den ...

mehr