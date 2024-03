POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall

Isselburg-Anholt (ots) - Ort: Isselburg-Anholt, Am Schievekamp; Zeit: 08.03.2024, 17.45 Uhr; Am Freitag kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Schievekamp". Die vier Bewohner konnten das Haus unverletzt rechtzeitig verlassen. Zwei Nachbarn erlitten durch Rauchgase Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in das Bocholter Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der ...

