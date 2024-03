Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Einfamilienhaus brannte

Isselburg-Anholt (ots)

Ort: Isselburg-Anholt, Am Schievekamp;

Zeit: 08.03.2024, 17.45 Uhr;

Am Freitag kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Schievekamp". Die vier Bewohner konnten das Haus unverletzt rechtzeitig verlassen. Zwei Nachbarn erlitten durch Rauchgase Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in das Bocholter Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden, zur Vorsicht geräumten Häuser verhindern. Bis in die späten Abendstunden dauerten die Löscharbeiten an. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei der Brandbekämpfung und musste zur Behandlung ins Bocholter Krankenhaus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell