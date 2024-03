Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Abbiegen kollidiert

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Velener Straße;

Unfallzeit: 08.03.2024, 05.30 Uhr;

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag in Heiden gekommen ist. Ein 20 Jahre alter Borkener wollte mit seinem Auto gegen 05.30 Uhr von der Velener Straße aus Richtung Velen kommend nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße 67 in Fahrtrichtung Borken abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen Heideners zusammen. Rettungskräfte brachten den verletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell