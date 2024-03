Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Entgegenkommendem ausgewichen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 07.03.2024, 16.45 Uhr;

Einem entgegenkommenden dunklen Wagen ausweichen musste am Donnerstag nach eigenen Angaben ein Autofahrer in Gronau. Der Heeker war gegen 16.45 Uhr auf der Enscheder Straße stadteinwärts unterwegs, als er nach rechts lenken musste, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern. Dabei touchierte er einen am Straßenrand geparkten Wagen. Der circa 40 Jahre alte Fahrer mit Brille und dunklem Teint, der mit einem schwarzen Mercedes Kombi unterwegs war, setzte hingegen seine Fahrt in Richtung Königstraße fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell