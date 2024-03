Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Hebelmarke an Tür hinterlassen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Lönsweg;

Tatzeit: 05.03.2024, 02.40 Uhr;

Hebelspuren an einer Haustür hinterlassen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Ahaus. In das Mehrfamilienhaus am Lönsweg gelangte der Täter mit schlanker Figur nicht. Der Mann war mit einer Kapuzenjacke bekleidet. Eine Überwachungskamera hatte gegen 02.40 Uhr eine auf das Gebäude zu schlendernde Person aufgenommen, die sich kurze Zeit später wieder in gleicher Weise entfernte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell