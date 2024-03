Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rüttelplatte entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Rembrandtstraße/Rubensstraße;

Tatzeit: zwischen 06.03.2024, 17.00 Uhr, und 07.03.2024, 07.30 Uhr;

Eine Rüttelplatte von einer Baustelle entwendet haben Unbekannte in Gronau. Zu dem Geschehen an der Rembrandtstraße / Ecke Rubensstraße kam es zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr. Um an ihre schwere Beute zu gelangen, mussten die Täter eine Baggerschaufel anheben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Diebe Zugang in das mobile Arbeitsgerät verschafft und den Hydraulikarm bewegt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell