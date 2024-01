POL-REK: 240115-1: Einbruch in Wohnung - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am späten Samstagabend (13. Januar) kam es zu einem Brandgeschehen in der städtischen Obdachlosenunterkunft Kentener Heide in Bergheim. Eine unbekannte Person versuchte eine Flurverbindungstüre in Brand zu setzen. Ein auslösender Rauchmelder alarmierte die Bewohner. Sie konnten selbstständig das Feuer löschen. Die Feuerwehr erschein vor Ort. Ein Eingreifen war allerdings nicht mehr von ...

