Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Transporter kollidiert mit Baum

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Buterlandstraße;

Unfallzeit: 07.03.2024, 17.50 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen ist der Fahrer eines Transporters in Gronau. Zu dem Geschehen auf der Buterlandstraße kam es am Donnerstag gegen 17.50 Uhr. Bis das Fahrzeug an einem nunmehr beschädigten Baum zum Stillstand kam, stieß es gegen mehrere am Straßenrand stehende Mülltonnen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer, einen in Gronau lebendenden 18-Jährigen, in ein Krankenhaus. (db)

