POL-BOR: Gronau - Containerbrand auf Parkplatz

Borken (ots) - Tatort: Borken, Grütersweg; Tatzeit: zwischen 10.02.2024, 12.00 Uhr, und 11.02.2024, 10.00 Uhr; Gewaltsam sind Unbekannte am Wochenende in ein Wohnhaus in Borken eingedrungen. Um in das Gebäude am Grütersweg in der Bauerschaft Grütlohn zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere - ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

