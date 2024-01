Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen roten Kompakt-Radlader

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Einen roten Kompakt-Radlader vom Typ Weidemann Hoftrac 1160 haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (25.01.), 16:00 Uhr, bis Dienstag (30.01.), 17:00 Uhr, gestohlen. Das Arbeitsfahrzeug war in einem als Lager genutzten Zelt auf einem Feld an der Jan-van-Werth-Straße in Kleinenbroich abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell