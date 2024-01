Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefährliche Körperverletzungen in Neuss - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Montag (29.01.), gegen 14:20 Uhr, wurde ein 19- jähriger Neusser von fünf jungen Männern körperlich angegangen. An der Haltestelle Schwannstraße hatte er eine Buslinie mit Fahrtrichtung Weckhoven betreten. Während der Fahrt wurde er von den fünf Personen zunächst verbal provoziert, ehe sie nach Verlassen des Busses im Bereich der Nixhütter Straße auch mit Fäusten auf ihn einschlugen. Als Passanten versuchten, die Parteien zu trennen, flüchteten die jungen Männer in verschiedene Richtungen. Der 19- jährige wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zwei der fünf Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Während einer der Männer circa 170 bis 180 cm groß und schlanker Statur war, besaß der Andere eine kräftige Statur und trug einen dunklen Vollbart. Erstgenannter habe nach Angaben des Neussers ein afrikanischer und Zweitgenannter ein arabisches Erscheinungsbild gehabt.

Am selbigen Tag, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Further Straße, im Bereich des Hauptbahnhofs, zu einem ähnlichen Vorfall. Eine 17- jährige Korschenbroicherin wurde von einer Jugendlichen an den Haaren zu Boden gezogen, ehe weitere Personen auf sie eintraten. Bei den anderen Personen habe es sich ebenfalls um Jugendliche gehandelt, darunter zwei Jungen und mehrere Mädchen. Das Mädchen, das die Korschenbroicherin zuvor zu Boden gebracht hatte, trug einen weißen Mantel und langes, braunes Haar. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Die 17- Jährige wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 21 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

