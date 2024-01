Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen Scheiben an Bushaltestellen ein - Zeugenaufruf

Am Samstag (27.01.) musste die Polizei in Grevenbroich mehrere beschädigte Bushaltestellen feststellen. An allen Haltestellen wurden identische Beschädigungen festgestellt. Die Seitenwände der jeweiligen Fahrgastunterstände waren entglast.

Es handelt sich bei den betroffenen Bushaltestelle um folgende:

"Am Gatherhof", Am Gather Hof; "Erftwerksiedlung", Aluminiumstraße; "Grenzstraße", Nordstraße; "Neurath Schule", Fimmersdorfer Straße; "Frimmersdorf RWE" und "RWE Baustelle", beide auf der Energiestraße.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

