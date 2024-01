Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Samstag (27.01.), gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 30- jähriger Neusser mit seinem Fahrrad einen parallel zum Nordkanal verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz. Dort beabsichtigte er, seine Fahrt durch die Unterführung in Richtung Kaiser- Friedrich- Straße fortzusetzen. Unmittelbar vor der Unterführung kam ihm eine 87 Jahre alte Frau aus Neuss mit ihrem Rad entgegen. Der 30- Jährige bremste zwar bis zum Stillstand ab, allerdings kam es dennoch zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 87- Jährige zu Boden stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen. Da der Unfallhergang zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei geklärt ist, suchen die Ermittler Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell