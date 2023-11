Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tageswohnungseinbruch durch aufmerksame Bewohnerin verhindert +++

Oldenburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr im Hemmelsbäker Kanalweg. Die aufmerksame Bewohnerin wurde durch lautes Gerumpel aus dem Schlafzimmer auf die Tat aufmerksam. Beim Nachschauen erblickte sie einen komplett in schwarz gekleideten Mann, welcher gerade dabei war durch das Fenster in das Haus einzusteigen. Nachdem sie den Täter laut ansprach, floh er in unbekannte Richtung. Die 83-jährige Bewohnerin erlitt durch den Vorfall einen Schock.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (1327573)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell