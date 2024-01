POL-NE: Telefonbetrüger gelangen an EC-Karte von Seniorin

Neuss (ots) - An der Adolfstraße in Neuss wurde am Freitag (26.01.), zwischen circa 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, ein Fenster eines parkenden Pkws eingeschlagen und ein Portemonnaie entwendet. An Oberstraße in Neuss wurde am Freitag, gegen 16:30 Uhr, aus einem unverschlossenen Fahrzeug ein Mobiltelefon entwendet. Am Freitag, gegen 19:15 Uhr, parkte eine Neusserin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Selikumer Straße in ...

mehr