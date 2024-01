Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Neuss

Neuss (ots)

An der Adolfstraße in Neuss wurde am Freitag (26.01.), zwischen circa 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, ein Fenster eines parkenden Pkws eingeschlagen und ein Portemonnaie entwendet.

An Oberstraße in Neuss wurde am Freitag, gegen 16:30 Uhr, aus einem unverschlossenen Fahrzeug ein Mobiltelefon entwendet.

Am Freitag, gegen 19:15 Uhr, parkte eine Neusserin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Selikumer Straße in Neuss. Als die Dame, gegen 19:43 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass Bargeld sowie weitere persönliche Gegenstände aus dem Pkw entwendet wurden.

Aus einem ebenso auf einem Parkplatz an der Selikumer Straße geparkten Pkw wurden am Freitag, zwischen 19:40 Uhr und 20:10 Uhr, zwei Handtaschen mitsamt Inhalt entwendet.

Von Freitag, circa 17:00 Uhr, auf Samstag, circa 23:30 Uhr, schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines geparkten Pkws ein und entwendeten eine Winterjacke. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Kölner Straße in Neuss abgestellt.

Ebenso an der Kölner Straße in Neuss wurde an einem Fahrzeug die vordere Seitenscheibe eingeschlagen. Die Unbekannten entwendeten am Freitag, zwischen 12:50 Uhr und 20:10 Uhr, eine Tasche sowie ein Mäppchen aus dem Fahrzeug.

Eine Zeugin konnte am Samstag (27.01.), gegen 13:07 Uhr, einen beschädigten Pkw an der Yorckstraße in Neuss feststellen. Das Fahrzeuginnere sei durchwühlt worden und zwei Scheiben entglast.

Ein Fahrzeug war am Samstag (27.01.), zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, an der Kölner Straße in Neuss geparkt. Die Fensterscheibe wurde beschädigt. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Ein Fahrzeug wurde von Samstag, circa 15:00 Uhr, auf Sonntag (28.01.), circa 01:00 Uhr an der Gielenstraße in Neuss geparkt. Gegen 01:00 Uhr hörte ein Zeuge die Alarmanlage des Pkws und suchte das entsprechende Fahrzeug auf. Dort konnte er eine Person im Fahrzeuginneren feststellen, welcher daraufhin eine Fahrzeugscheibe eintrat und durch diese in Richtung Neusser Hauptbahnhof flüchtete. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann sei zwischen circa 22 und 24 Jahre, habe ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze Haare. Er sei circa 170 bis 175 Zentimeter groß und trug einen dunkelblauen Trainingsanzug.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell