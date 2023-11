FW-M: Matratze setzt Pkw in Brand (Am Westkreuz)

München (ots) - Montag, 20. November 2023, 17.38 Uhr Zeppelinstraße Beim Kerzengießen ist Wachs in einem Topf in Brand geraten. Beim anschließenden Versuch, den Wachsbrand zu löschen, ist es zu einer Wachsexplosion gekommen. Grundsätzlich war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug alarmiert, um die Gefahr von herabstürzenden Gipskartonplatten von der Decke in einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Au ...

