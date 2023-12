POL-HI: Harsum - weitere Einbrüche in Gartenlauben gemeldet

Hildesheim (ots) - Nordstemmen, Berliner Straße (al). In der vorgenannten Straße steht am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt ein Wohnmobil. In der Zeit zwischen Samstag, 16.12.23, 10:00 Uhr und Sonntag, 17.12.23, 13:00 Uhr streift ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug beim Passieren das Wohnmobil an der vorderen linken Ecke. Es entsteht ein geschätzter Schaden von ca. 800 EUR. Wer ...

