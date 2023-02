Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Kontrolle verloren

Au am Rhein (ots)

Ersten Angaben zufolge war der Kontrollverlust über sein Motorrad der Auslöser für den Sturz eines 32-Jährigen. Mehrere Personen waren am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu Fuß auf der Waldstraße in Richtung Rosenstraße, teils auf dem Gehweg und teils auf der linken Fahrbahnhälfte, unterwegs. Der 32 Jahre alte Mann, welcher zuvor offenbar Teil der Gruppe war, versuchte diese offenbar mit seiner Maschine einzuholen, als er ins Schleudern geriet und zu Fall kam. Sein Zweirad bewegte sich ersten Ermittlungen zufolge noch einige Meter unkontrolliert weiter und erfasste dabei einen 35-Jährigen und einen 30-Jährigen. Während die beiden jüngeren Männer leicht verletzt wurden, musste der Mittdreißiger mit schwereren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. /ma

