Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieseldiebstahl aus Land- und Forstmaschinen in Wendhausen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / WENDHAUSEN (lud)

In einem Waldstück, welches an den Einmündungsbereich der Bundesstraße 6 und der L 492 in Höhe der Ortschadt Wendhausen grenzt, entwendeten unbekannte Täter etwa 600 Liter Diesel aus zwei land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen, indem die Tankdeckel der tatbetroffenen Fahrzeuge aufgebrochen wurden.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, den 06.12.2023, 13:00 Uhr und Samstagvormittag, 17.12.2023, 10:30 Uhr. Der Schaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Es ist zu vermuten, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell