Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionstipps zur Weihnachtszeit

Ein Dokument

Hildesheim (ots)

Sarstedt. In der Weihnachtszeit gehen viele Bürgerinnen und Bürger auf einen Weihnachtsmarkt, kaufen Geschenke ein oder besuchen Verwandte und/oder Bekannte. Leider haben Betrüger und Einbrecher in dieser Zeit keinen Urlaub. Aus diesem Grund informierte der Kontaktbeamte des Polizeikommissariats Sarstedt, Harald Neumann, in der jüngsten Vergangenheit die Bevölkerung zu unterschiedlichen Themen wie Einbruchsschutz und Verkehrssicherheit. Sein Appell lautete u.a. "Achten sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in ihrem Wohnbereich. Lassen sie ihre Wohnung oder Haus nie unbewohnt aussehen." Auch zukünftig wird er als Ansprechpartner für den Kommissariatsbereich zur Verfügung stehen. Neben dem Kontaktbeamten waren auch Kolleginnen und Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes sichtbar auf dem dreitägigen Sarstedter Weihnachtsmarkt unterwegs und informierten zu den Themen Taschendiebstahl und Fahrtüchtigkeit. Auch zu dieser Jahreszeit gilt die Regel "DON`T DRINK AND DRIVE". Die Sarstedter Polizei möchte zum Thema Geschenkekauf im Internet auch noch einige Tipps geben, schließlich haben einige Bürgerinnen und Bürger nicht alle Geschenke zusammen und sind auf der Suche nach einem perfekten Weihnachtsgeschenk. Damit das Geschenk auch unter dem Weihnachtsbaum liegt, sind hier die Tipps:

- Prüfen Sie den Shop. Schauen Sie sich u.a. das Impressum, den Domainnamen und die Internetseite genau an. - Werden Sie misstrauisch, wenn das Angebot besonders attraktiv ist oder die Rabatte mit einem Countdown versehen sind. - Folgen Sie keinen Links aus Spammails oder Werbemails. - Vermeiden Sie Käufe im Internet außerhalb von Geschäftszeiten Ihrer Bank (z.B. Freitagabend), um im Notfall einen Ansprechpartner bei Ihrer Bank zu erreichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell