POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / AHSTEDT (erb). Am 16.12.2023, gegen 19:25 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth einen Kleinkraftradfahrer in der Bergstraße in 31174 Schellerten / OT Ahstedt.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer für das etwa 50 km / h schnelle Kleinkraftrad lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte und demnach die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der 41-jährige Fahrzeugführer wird sich nun vor der Justiz für den Verkehrsverstoß verantworten müssen. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach gleichgelagert in Erscheinung getreten war, drohen ihm nun empfindliche Konsequenzen. Sein Fahrzeug musste er im Anschluss nach Hause schieben.

