Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Beim Abbiegen mit Rad kollidiert

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 07.03.2024, 12.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Donnerstag in Borken-Gemen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 55-Jährige hatte gegen 12.50 Uhr die Coesfelder Straße mit ihrem Auto in Richtung Ahauser Straße befahren und wollte nach rechts in diese abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der neunjährigen Radfahrerin: Sie hatte an der dortigen Ampel die Coesfelder Straße aus Richtung Holzplatz kommend überqueren wollen. Rettungskräfte versorgten das leicht verletzte Mädchen medizinisch vor Ort. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell