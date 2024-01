Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Transporter kollidiert mit Bus

An der Anschlussstelle Erfurt Vieselbach kam es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters verließ die Autobahn und wollte nach links in Richtung Mönchenholzhausen abbiegen. Hierbei übersah er einen aus der Richtung kommenden Bus. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer verletzt; zum Glück nur leicht. Weitere Insassen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus. Sowohl der Sprinter als auch der Bus mussten später abgeschleppt werden.

