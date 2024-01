Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch gesucht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Apolda (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Zwei unbekannte Täter betraten am 29.10.2023, einem Sonntag, gegen 00.47 Uhr fußläufig das Gelände der Tankstelle in der Erfurter Straße in 99510 Apolda aus Richtung Innenstadt kommend. Einer der beiden Täter versuchte zunächst durch Tritte, später unter Zuhilfenahme einer ca. 3 Kg schweren Gasflasche die Tür des Tankstellengeschäfts zu öffnen, während der zweite Täter augenscheinlich Wache stand und seinen Mittäter warnte, wenn Fahrzeuge auf der Erfurter Straße entlangfuhren. Der Täter versuchte mehrfach mit der Gasflasche die Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Auch die Verwendung eines Fahrradständers zum gewaltsamen Eindringen blieb erfolglos. Im Anschluss verließen die Täter den Tatort fußläufig.

Nun fahndet die Polizeiinspektion Apolda öffentlich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 3644 541 0 oder per Mail an pi.apolda@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0282525/2023 gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell