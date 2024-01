LPI-J: Nach Spiegelklatscher entfernt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Als die Nutzerin eines Pkw Opel diesen am Samstagnachmittag auf einen Parkplatz in der Jenaer Straße abstellte, war dieser noch unbeschädigt. Sonntagmittag jedoch fand sie den Pkw mit einem Schaden sowie weißen Lackspuren eines fremden Fahrzeuges vor. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Die fällige Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

