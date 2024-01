LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots) - Wie eine Zeugin am Sonntag feststellte, haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag in der Talstraße Hauswände sowie einen Lichtmast mit schwarzer Farbe besprüht. Es wurde jeweils ein Schriftzug angebracht. Die fälligen anzeigen wurden gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

