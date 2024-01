LPI-J: Mehrere Graffiti im Westviertel

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Sonntagnachmittag feststellte, haben Unbekannte die Linse einer kommunalen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, welche aktuell in der Kalr-Liebknecht-Straße stand, beschmiert. Durch das Aufbringen von roter Sprühfarbe war die mobile Anlage nicht mehr funktionstüchtig. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

