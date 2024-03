Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Motorradfahrer prallt in Straßengraben

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Heidener Straße (L 829);

Unfallzeit: 09.03.2024, 13.45 Uhr;

Am Samstagnachmittag erlitt ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Marl leichte Verletzungen bei einem Alleinunfall auf der Heidener Straße. Er hatte die L 829 von Marbeck kommend in Richtung Raesfeld befahren. Nach eigenen Angaben erschrak er, als vor ihm ein Hase auf die Straße lief. Er habe daraufhin im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle verloren, geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte in den Straßengraben. Rettungskräfte brachten ihn in ein Borkener Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Die eingesetzten Beamten schätzen die Sachschäden an dem Motorrad und an der Schutzkleidung auf über 1.500 Euro. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell