POL-PDLD: Landau - Taschendiebe in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Landau (ots) - Am 29.01.2024 beschädigte gegen 19:50 Uhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer beim Ausparken in der Xylanderstraße in Landau einen PKW Opel und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Aufmerksame Passanten konnten sich das Kennzeichen des Flüchtenden notieren. Der 57-Jährige konnte ausfindig gemacht werden. Korrespondierende Schäden an ...

mehr