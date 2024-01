Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verfolgungsfahrt durch Germersheim

Germersheim (ots)

Gestern Abend um 22:45 Uhr wollten Germersheimer Polizisten in der Sondernheimer Straße einen Autofahrer kontrollieren. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete durch den Innenstadtbereich. Dabei überschritt er teilweise deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In der Blumenstraße kollidierte er mit einem geparkten PKW und flüchtete weiter vom Unfallort. In der Straße "An Fronte Lamotte" kollidierte der 24-Jährige dann mit einer Laterne, wodurch sein Fahrzeug stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der Grund für den Fluchtversuch konnte schnell ermittelt werden. Der Autofahrer stand nämlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

